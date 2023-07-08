Подмосковье 08 июля 2023, 08:00 Новые цифровые услуги по поддержке МСП внедрили в Подмосковье

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По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе внедрили новые цифровые услуги для поддержки малого и среднего бизнеса. Это связано со стремительным ростом числа предпринимателей в регионе.

«Новые решения по поддержке малого бизнеса — это тема, которой все время нужно уделять особое внимание. Мы все слышали, о чем говорил наш Президент на ПМЭФ: в сложных условиях особенно важно дать бизнесу точку опоры, поддержать тех, кто строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологического, промышленного, аграрного суверенитета нашей страны», — заявил глава региона.

В этом году в Подмосковье запустили новую функцию для владельцев кафе. Всего за два часа рестораторы могут получить площадку для размещения летней веранды.

«Всем бизнесменам, у которых есть объекты общепита на территории региона, пришло уведомление, хотят ли они открыть летнюю веранду. Если бизнес отвечает согласием, то через два часа в личный кабинет на портале Госуслуг приходит уже подписанный со стороны администрации договор, где прописан полигон, где можно разместить летнюю веранду», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Цифровыми услугами пользуются и предприниматели Одинцова. По мнению бизнесменов, новые опции помогают не только экономить время и деньги, но и дают уделять больше внимания творческим идеям.

«Мы получили большие возможности на наши планы. И теперь мы понимаем, что с поддержкой администрации нашего города и Министерства сельского хозяйства мы будем творить интересную событийность нашего города. Делать ее интереснее, вкуснее и лучше», — поделилась арт-директор одинцовского кафе Марианна Чернышева.

Также по поручению губернатора в Московской области создали инвестиционный портал, где можно узнать обо всех доступных для предпринимателей субсидиях, займах и грантах. Кроме того, для удобства МСП модернизировали сервис по предоставлению земельного участка без торгов, где можно подобрать оптимальный вариант и сразу же подать онлайн заявку на его получение.

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