28 ноября 2022, 20:54
Новые цифровые рентгенаппараты появились в Красногорске и Котельниках
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для Красногорской больницы и Котельниковской поликлиники закупили два новых рентгенаппарата. Эту закупку провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новый аппарат появился в больнице на улице Карбышева в Красногорске. Оборудование планируется использовать в круглосуточном режиме. С помощью этого аппарата будут обследовать экстренных пациентов.
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В Котельниках рентгенаппарат работает в поликлинике во 2-м Покровском проезде в филиале «Белая дача». По плану за день на новом оборудовании будут проводить около 30 исследований.
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«Новые цифровые рентгенаппараты — отечественного производства, установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Они обладают высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. На их установку и ремонт кабинетов было выделено 37 миллинов рублей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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