Подмосковье 16 июня 2023, 18:04 Новые центры реабилитации детей на дому откроют в Подмосковье в 2023 году Министерство социального развития Подмосковья

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В этом году в Подмосковье откроют семь новых микрореабилитационных центров. С их помощью дети-инвалиды смогут получать необходимую помощь на дому. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что на данный момент в регионе работает 16 таких микроцентров. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направил социальным объектам в Богородском округе, Павловском Посаде и Клину субсидию в размере более 11 миллионов рублей. Средства пойдут на реализацию проекта «Домашний микрореабилитационный центр».

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«Также за счет средств регионального бюджета центры еще появятся в Истринском, Воскресенском, Наро-Фоминском и Талдомском округах. На эти цели у нас предусмотрено более девяти миллионов рублей», — дополнила Болатаева.

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