Подмосковье 03 февраля 2023, 11:24 Новые центры помощи и оборудование позволили чаще выявлять рак на ранней стадии в Подмосковье

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Более 26 тысяч онкологических заболеваний выявили в больницах Подмосковья за год, при этом увеличился процент обнаружения злокачественных новообразований на ранней стадии. Это позволяет проводить лечение эффективнее.

За год в Подмосковье выявили 26,3 тысячи онкологических заболеваний, 60% из них — на ранней стадии. Это на 8,7% больше, чем в 2021-м.

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«За три года мы поставили медтехники на сумму 3,5 миллиарда рублей. Развернули в Подмосковье сеть центров амбулаторной онкологической помощи, а в прошлом году открыли первый в регионе маммологический центр», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Во многом благодаря этому врачи стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, что делает дальнейшее лечение эффективнее. Чаще всего в 2022 году у жителей Подмосковья находили опухоли молочной железы, кожи, предстательной железы, ободочной кишки, а также трахеи, бронхов и легкого.

Чтобы работающие люди могли пройти обследования без отрыва от производства, в регионе запустили проект «Онкодесант». Медработники приезжают на крупные предприятия и проводят диагностику сотрудников на месте.

С 2022 года женщинам стала доступна самозапись на маммографию. Записаться на обследование через «Госуслуги» или по номеру 112 могут жительницы старше 40 лет, которые не были у маммолога больше двух лет.

В Подмосковье работает онкопортал регионального Минздрава, где можно получить необходимую информацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что новые подмосковные поликлиники на 99% оснастили российским оборудованием. В регионе ежегодно сдают в эксплуатацию по 20–25 объектов здравоохранения, особенно большой спрос — на первичное звено.

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