Подмосковье 23 августа 2023, 13:35 Новые центры обработки данных построят в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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В Московской области начали строить два центра обработки данных. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Один из дата-центров создадут в Богородском на территории ЗАО «Электростальское». Второй собираются возвести в Дубне. Его построит компания «Надежный цифровой сервис данных».

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Сейчас в регионе работают три подобных учреждения и 32 — в Москве.

Ведомвство добавило, что к концу года завершится строительство центра обработки данных «Пахра» в Домодедове. Объект принадлежит компании VК.

Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года, подчеркнул он.

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