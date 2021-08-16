Новые тротуары улучшили подходы к главным соцобъектам во Фрязине

Новые тротуары во Фрязине сделали дороги безопаснее минимум для 58 тысяч местных жителей. Их проложили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что самые протяженные тротуары появились на двух участках.

Первый из них — от проезда Введенского до Шоссейной улицы в Окружном проезде.

Второй участок — от Вокзальной улицы до Проспекта Мира на Московской улице.

Стало удобнее добираться до больницы имени Гольца, Рождественской церкви, поликлиники, детского сада и кадетской школы Минтранс Подмосковья.

Узнать о планах строительства тротуаров в каждом городском округе Подмосковья можно онлайн. Эта функция доступна на «Доброделе».