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    16 августа 2021, 15:45

    Новые тротуары улучшили подходы к главным соцобъектам во Фрязине

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новые тротуары во Фрязине сделали дороги безопаснее минимум для 58 тысяч местных жителей. Их проложили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

    Новые тротуары улучшили подходы к главным соцобъектам во Фрязине | Изображение 1

    В Минтрансе Подмосковья рассказали, что самые протяженные тротуары появились на двух участках.

    Первый из них — от проезда Введенского до Шоссейной улицы в Окружном проезде.

    Второй участок — от Вокзальной улицы до Проспекта Мира на Московской улице.

    Стало удобнее добираться до больницы имени Гольца, Рождественской церкви, поликлиники, детского сада и кадетской школы

    Минтранс Подмосковья.
    Новые тротуары улучшили подходы к главным соцобъектам во Фрязине | Изображение 2

    Узнать о планах строительства тротуаров в каждом городском округе Подмосковья можно онлайн. Эта функция доступна на «Доброделе».