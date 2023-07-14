14 июля 2023, 02:00
Новые тротуары построят в трех поселках Солнечногорска к ноябрю
В Солнечногорске вдоль региональных дорог протяженностью свыше километра построят четыре новых тротуара. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Тротуары обустроят на улице Ленинградской в Поварово, а также в поселках Жилино и Жуково. Строительство планируют завершить до конца ремонтного сезона — к ноябрю.
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Работы проводятся в целях повышения безопасности дорожного движения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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