Подмосковье 14 июля 2023, 02:00 Новые тротуары построят в трех поселках Солнечногорска к ноябрю Минтранс Подмосковья

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В Солнечногорске вдоль региональных дорог протяженностью свыше километра построят четыре новых тротуара. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Тротуары обустроят на улице Ленинградской в Поварово, а также в поселках Жилино и Жуково. Строительство планируют завершить до конца ремонтного сезона — к ноябрю.

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Работы проводятся в целях повышения безопасности дорожного движения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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