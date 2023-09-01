Подмосковье 01 сентября 2023, 13:51 Новые тротуары построят в Истре к концу октября Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Обустройство новых тротуаров в Истре закончат к концу октября. Летом в округе уже построили 18 новых пешеходных дорожек и еще девять отремонтировали.

Новые тротуары появились вблизи железнодорожных платформ Чеховская и Миитовская, около школы в поселке Гидроузла имени Куйбышева, детского сада № 46 в поселке Глебовском и детского сада № 2 в Дедовске.

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Помимо этого, по просьбам жителей микрорайона Восточный приведут в порядок пешеходную дорожку вдоль домов № 16, № 17 и № 18 на проспекте Генерала Белобородова. Там старую брусчатку заменят на асфальт.

Напомним, за два года на территории городского округа Истра обустроено 54 тротуара.

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