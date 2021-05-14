Новые тротуары появились в Рузе и Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском округе завершили строительство двух новых тротуаров, они появились в Верее и селе Каменское. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Работы проводились по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Первые тротуары в Наро-Фоминском округе построили на одной из центральных улиц города Верея — улице Ленинской, а также вдоль региональной дороги Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка, в селе Каменском. Новые тротуары обеспечат безопасный и комфортный проход шести тысячам жителей населенных пунктов», — отметил Алексей Гержик.

В Верее работы проводились в рамках подготовки к 650-летнему юбилею. Общая протяженность нового тротуара составила более 124 погонных метров. В Каменском новый тротуар проходит по улице Центральной — от 4-го Центрального переулка до 2-го, им будут пользоваться около тысячи человек, проживающих в селе.

Также в этом году в Наро-Фоминском округе построят новые тротуары вдоль четырех региональных дорог.

В поселке Тучково Рузского округа также завершили строительство двух новых тротуаров. Они ведут к остановкам общественного транспорта на дороге Звенигород — Колюбакино — Нестерово.

Новые тротуары расположены рядом с местами притяжения жителей: поликлиникой № 1, детскими садами №№ 33 и 10, школой № 3 и почтовым отделением. Таким образом, для более чем 18 тысяч жителей поселка Тучково повысился уровень комфорта и безопасности.

«В Рузском округе запланировано строительство тротуаров на трех дорогах. На одной уже работы завершены. А к работам на двух других приступили: дорога Можайское шоссе — Тучково была включена в программу после обследования в рамках нацпроекта БКД. Также работы ведут на дороге станция Николаево — Лыщиково — Дорохово по предложению администрации округа», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Всего на региональной дорожной сети в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» до конца года будет построено порядка 350 километров новых тротуаров. Они появятся преимущественно в населенных пунктах, в местах социального притяжения жителей. Работы запланировано завершить к 1 сентября. Ознакомиться с актуальным планом строительства тротуаров жители могут на интерактивной карте на портале «Добродел».