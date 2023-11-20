Подмосковье 20 ноября 2023, 11:26 Новые тротуары к достопримечательностям построили еще в 9 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Свыше 8,5 километра тротуаров построили вблизи достопримечательностей в Подмосковье. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в девяти округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новый тротуар появился на улице Ленина в Озерах. Дорога ведет ко Дворцу культуры, Краеведческому музею, скверу «Арбат», парку «Сосновый бор» и памятнику техники.

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Работы провели в Домодедове вблизи подворья Данилова монастыря и Знаменской церкви, в Подольске — рядом с Андреевской церковью и Домом культуры в деревне Федюково, в Одинцове — у парка имени Толстого, усадьбы Крекшино и Крестовоздвиженского храма, в Воскресенске — на улице Зелинского и в Зарайске — на улице Московской. Путь стал комфортнее по улице Кольцо в Дмитрове, а также на Егорьевском шоссе в Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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