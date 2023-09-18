Подмосковье 18 сентября 2023, 12:38 Новые тротуары и парковки обустроили в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Комплексное благоустройство дворов ведется в Солнечногорске. Работы уже завершились в микрорайоне Миронцево. В бывшем военном городке отремонтировали и построили новые тротуары и парковки с местами для инвалидов, заменили бордюры и асфальт.

Специалисты благоустроили дворы вблизи многоквартирных домов № 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 в Миронцеве. Жители микрорайона также попросили установить новые спортивные площадки. Муниципальные власти взяли этот вопрос под контроль.

Реклама

«Бывший военный городок был передан в муниципальную собственность в 2021 году. И уже на сегодняшний день здесь произошли видимые перемены, которые затронули территорию в 16 тысяч квадратных метров, а также установлена современная губернаторская площадка», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Напомним, в этом году в округе благоустроят 10 дворов. Сейчас работы ведутся на улицах Вертлинская, Красная, Дзержинского, Сенежский проспект в Солнечногорске и в деревне Марьино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».