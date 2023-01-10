Подмосковье 10 января 2023, 16:27 Новые требования к спецстоянкам введут в Подмосковье в 2023 году

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В Московской области разработали новые требования к организации работы спецстоянок для эвакуированных автомобилей. Минтранс Подмосковья заявил, что это поможет повысить комфорт и уровень стоянок.

«В этом году по разработанным Минтрансом Подмосковья требованиям в области будет организована работа не менее 30 специализированных стоянок со 185 эвакуаторами для перемещения транспортных средств — все они будут брендированы в едином стиле», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Он также подчеркнул, что в Московской области будет обновлен парк эвакуаторов. Отмечается, что на данный момент в Подмосковье действуют 37 спецстоянок, которые приведут к единым требованием: будет создано более 3 тысяч мест для эвакуированных транспортных средств, а территория будет покрыта асфальтом.

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Жители Московской области могут узнать местонахождение автомобилей с помощью круглосуточной горячей линии Центра безопасности дорожного движения по телефону: 8 (800) 444-58-34 или на сайте.

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