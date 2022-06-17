Новые трансформаторные подстанции построят в Ленинском городском округе

«Мособлэнерго» в 2022 году планирует построить четыре новые трансформаторные подстанции в Ленинском городском округе. Они смогут обеспечить электричеством деревни Ближние Прудищи, Тарычево, Вырубово и село Булатниково.

После строительства подстанций обеспечение электроснабжения для жителей станет намного надежнее.

Строительство подстанций позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в этих населенных пунктах. Например, в деревне Ближние Прудищи запланировано строительство энергообъекта мощностью 400 киловольт-ампер. От новой подстанции до границ участков потребителей планируется прокладка 300 метров кабельно-воздушных линий электропередачи 0,4 киловольта.

Главная цель реализации программы по инвестициям состоит в том, чтобы улучшить качество обслуживания потребителей. Строятся новые сети и подстанции, во всем регионе повышается надежность работы электросетевого комплекса. Кроме того, появляется возможность подсоединять к обеспечению электроэнергией новые дома.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, всего в течение 2022 года в Московской области собираются модернизировать 604 трансформаторные подстанции.