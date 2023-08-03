Подмосковье 03 августа 2023, 06:30 Новые тракторы с системой автономного вождения представили в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Подмосковье представили серию тракторов «Кировец К-7М» с инновационной системой автономного вождения «АгроПилот» от петербургского завода. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства региона Георгия Филимонова, систему автовождения по спутниковым сигналам «АгроПилот» внедрили в России впервые. Изобретение является полностью отечественной разработкой для сельскохозяйственной отрасли.

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«В отличие от зарубежных аналогов, „АгроПилот“ использует не только координаты со спутников ГЛОНАСС и GPS, но и дополнительно обрабатывает видеопоток с камер системы машинного зрения», — добавил Филимонов.

Система позволит повысить производительность на полях на 10-30% — снижает утомляемость механизатора, обеспечивает безопасность и влияет на повышение урожайности. При этом расход топлива и количество используемых семян ниже по сравнению с обычными тракторами.

На текущий момент машина не способна автоматически совершать работу без водителя, но в будущем специалисты планируют создать условия для функционирования без пилота. Также создатели проекта рассматривают возможность управления одним человеком несколькими тракторами одновременно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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