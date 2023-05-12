Подмосковье 12 мая 2023, 11:44 Новые торговые точки с мороженым «Чистая линия» откроют в Одинцове летом

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Новые торговые точки отечественного производителя мороженого «Чистая линия» откроются в Одинцове летом. Представитель компании будет развивать сеть фирменных мобильных прилавков. В округе появится около пяти торговых объектов.

Сезонные точки общественного питания будут работать в Подмосковье до 1 ноября. Процедуру регистрации летних кафе упростили, чтобы помочь предпринимателям в развитии бизнеса и обеспечить горожанам комфортный отдых.

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«Мы стараемся, чтобы в лесопарках были места, где можно летом съесть мороженое, а зимой погреться и выпить кофе. Поэтому сразу в проекты закладываем помещения, приглашаем бизнес и помогаем ему с оформлением», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас процедура регистрации летних кафе занимает всего полчаса. Документы можно подать на портале госуслуг Московской области. Свободные места для размещения киосков с водой и тележек с мороженым можно найти на интерактивной карте. При этом срок аренды увеличили с шести до 12 месяцев, сократив срок рассмотрения заявок до семи дней.

«Мы видим, что формат летних кафе, веранд, мобильных точек нашими жителями востребован. Мы готовы поддерживать и развивать уличный общепит», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Количество договоров на размещение точек сезонного общепита в Одинцовском округе выросло вдвое после появления новой услуги. Этим летом откроют 108 летних кафе. Уже заключено 16 договоров на размещение мобильных торговых объектов — тележек, автолавок и фудтраков.

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