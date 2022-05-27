Новые топиарные фигуры появятся на улицах Раменского

Раменское украсят топиарными фигурами. Новые обитатели появились на улице Гурьева — там поселились семейство слонов, медведей и карета, запряженная лошадьми. А по многочисленным просьбам жителей напротив хоровой школы установили фигуру «Рояль».

«Мне понравилось. Вот раньше у нас были цветочки. Тоже красиво. Слон здесь стоял. Понравилось. Хорошо смотрится», — сказала жительница Раменского Наталья Киселева.

У топиарных изделий из искусственного газона есть ряд очевидных плюсов: их внешний вид не зависит от сезона, они требуют минимального ухода и потрясающе выглядят. Это новая концепция озеленения, разработанная по инициативе главы Раменского городского округа Виктора Неволина.

Вообще, нам подсказала практика. Потому что на этом месте стояли тоже такие фигуры красивые: медведи, утки. <…> Но этим формам уже более 20-и лет. И внутри каркас металлический сгнил. <…> Ну мы решили поменять на что-то другое, красивое что-то Виктор Неволин Глава Раменского городского округа

Всего город украсят девять таких фигур, большую часть из которых уже установили.