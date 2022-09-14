Новые «Точки роста» открылись в Богородском округе | 360°

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Новые «Точки роста» открылись в Богородском округе

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Школьникам Богородского округа дали ответы на интересующие многих вопросы. Например, о том, насколько безопасны для организма газировка, средство для мытья посуды и жидкое мыло. Ученики школ провели небольшой опыт и теперь могут точно рассказать об этом. В округе открылись новые кабинеты в рамках федерального проекта «Точка роста».

Кабинеты появились в центре образования номер 23 в Обухове. Там открылась в том числе и лаборантская, теперь на уроках детей ожидают цифровые лаборатории и СТЕМ мастерские. Понять физику, химию и биологию школьникам стало намного проще, о чем рассказывают сами ученики.

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«Для меня открытие „Точки роста“ приносит некую мотивацию даже в каком-то роде. Наоборот, двигаться еще выше, еще дальше, больше», — рассказала ученица Марина Пронина.

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Родителям тоже очень понравился новый апгрейд. Теперь у их детей будет гораздо больше возможностей. Сами мамы и папы школьников говорят, что «Точка роста» позволяет образовательному процессу идти по-настоящему в ногу со временем и дает возможность изучать самые новые технологии.

«Мы нуждались в научных открытиях, поэтому я думаю, что пришла пора наших научных свершений. И наши дети очень заинтересованы в том, чтобы наука приходила не только в каждую школу, но и в каждый дом», — рассказала директор Центра образования № 23 Елена Садикова.

Кроме того, «Точки роста» в этом учебном году открылись и в других центрах образования. В том числе в центре образования 28 в Электроуглях, 62 в Старой Купавне и 83 в Ногинске-9.

Школы

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