Подмосковье 07 января 2024, 09:51 Новые теплообменник и трансформатор установили в котельной Солнечногорска Михальков: в Поваровке в котельную поставили новый теплообменник

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Сотрудники коммунальных служб поставили новый теплообменник в котельную в поселке Поваровка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Константин Михальков / Telegram Константин Михальков / Telegram Константин Михальков / Telegram Константин Михальков / Telegram

«В четыре часа утра специалисты завершили установку нового теплообменника. Это позволит котельной в течение нескольких часов выйти на нормативные параметры», — написал он.

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Михальков отметил, что в этом населенном пункте также присутствовали перебои в подаче электричества.

«Специалисты „Россетей“ для решения проблемы установили новый трансформатор. Запустили подачу электричества по постоянной схеме, электроснабжение в домах жителей восстановили», — добавил глава городского округа.

Ранее Михальков доложил о работе котельных в округе. По его словам, на некоторых объектах присутствуют перебои с электроснабжением, а также заниженные температурные параметры.

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