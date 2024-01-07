07 января 2024, 09:51
Новые теплообменник и трансформатор установили в котельной Солнечногорска
Михальков: в Поваровке в котельную поставили новый теплообменник
Сотрудники коммунальных служб поставили новый теплообменник в котельную в поселке Поваровка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
«В четыре часа утра специалисты завершили установку нового теплообменника. Это позволит котельной в течение нескольких часов выйти на нормативные параметры», — написал он.
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Михальков отметил, что в этом населенном пункте также присутствовали перебои в подаче электричества.
«Специалисты „Россетей“ для решения проблемы установили новый трансформатор. Запустили подачу электричества по постоянной схеме, электроснабжение в домах жителей восстановили», — добавил глава городского округа.
Ранее Михальков доложил о работе котельных в округе. По его словам, на некоторых объектах присутствуют перебои с электроснабжением, а также заниженные температурные параметры.
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Солнечногорск
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