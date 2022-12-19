Подмосковье 19 декабря 2022, 10:11 Новые теплицы для огурцов и помидоров создадут более 200 рабочих мест в Луховицах

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Большой тепличный комплекс построили в поселке Астапово (Луховицы) для круглогодичного выращивания овощей. Здесь планируется производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысячи тонн томатов.

Инвестором выступила компания «Луховицкие овощи», которая вложила в проект 4,8 миллиарда рублей. Новые теплицы создадут более 200 рабочих мест.

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Компания «Луховицкие овощи» уже давно занимается выращиванием овощей. Она производит знаменитые луховицкие огурцы, крупные томаты и помидоры черри, а также несколько видов салата. Плоды собирают спелыми, фасуют и в тот же день отправляют в торговые сети.

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Новый комплекс увеличит посевную площадь на 16,3 гектара. Объект гарантирует круглогодичные поставки в магазины Подмосковья и ближайших регионов.

Разрешение на ввод теплиц в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области. Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

Луховицы — это овощной бренд Подмосковья, но не только. Недавно глава городского округа доложил губернатору Андрею Воробьеву об увеличении производства самолетов и бронежилетов.

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