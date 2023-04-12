Подмосковье 12 апреля 2023, 03:04 Новые технологии в сфере здравоохранения обсудят на форуме «Здоровье нации» в Москве Телеканал «360»

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В этом году одной из тем форума «Здоровье нации — основа процветания России» станет здоровый образ жизни. Ход его проведения обсудили на заседании оргкомитета.

«Мы должны понимать, как нам добиться этого сдвига, чтобы люди потянулись к здоровому образу жизни», — отметил президент Лиги здоровья нации, сопредседатель оргкомитета форума Лео Бокерия.

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Так, планируется провести три круглых стала по вопросам охраны здоровья работающего населения, социального предпринимательства и фармацевтической медпромышленности.

Вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям Виктор Черепов также рассказал, что особый упор планируется сделать на локализацию производства фармацевтических средств на территории России.

Московская область является постоянным участником форума. На своем стенде регион представит расширенную программу перинатальных центров.

«Мы здесь покажем новую работу ФАП, то есть, когда у нас фельдшерско-акушерский пункт стал работать не просто на прием, но и имеет возможность выписывать льготные лекарства, проходит житель диспансерное наблюдение и есть возможность реализовать теле-медицинские консультации», — сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» пройдет в «Гостином Дворе» с 11 по 13 мая. Свои экспозиции покажут более 11 участников.