Новые тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье начнут действовать с 1 июля 2021
Тарифы на вывоз мусора
Тарифы в сфере ТКО изменятся на 4%. За счет раздельного сбора мусора за последние два года в Московской области удалось уменьшить объем захоронения на 2 млн тонн и существенно повысить долю перерабатываемых отходов. Область полностью перешла на рекультивацию и экологичную утилизацию, закрыв все полигоны.
Тарифы на тепло и воду
Тарифы на тепло, воду и стоки меняются по-разному в каждом муниципалитете, их рост зависит от объемов потребления услуг, реализации программ модернизации и уровня долгов потребителей. В среднем рост платежа по данным услугам составит со второго полугодия порядка 2,8%.
Цены на электроэнергию
Во втором полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 3,5% и будет составлять 5,93 руб./кВт*ч. Скидка для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, будет немного уменьшена и составит 27,6%, таким образом, тариф во втором полугодии 2021 года составит 4,29 руб./кВт*ч.
Скидка (понижающий коэффициент) для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошло года — в размере 30%. Это важный показатель для Подмосковья, так как треть жителей региона проживают именно на такой территории. Тариф на электричество вырастет во втором полугодии 2021 года на 14 копеек и составит 4,15 руб./кВт*ч.