Новые тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье начнут действовать с 1 июля 2021

В Московской области утвердили тарифы на коммунальные услуги на 2021 год. До 1 июля платеж не изменится, во втором полугодии плата за коммуналку в среднем вырастет не более чем на 3,6%. Для жителей, проживающих в многоквартирных домах с газовой плитой, рост будет ниже — в среднем в пределах 3%.

Тарифы на вывоз мусора

Тарифы в сфере ТКО изменятся на 4%. За счет раздельного сбора мусора за последние два года в Московской области удалось уменьшить объем захоронения на 2 млн тонн и существенно повысить долю перерабатываемых отходов. Область полностью перешла на рекультивацию и экологичную утилизацию, закрыв все полигоны.

Тарифы на тепло и воду

Тарифы на тепло, воду и стоки меняются по-разному в каждом муниципалитете, их рост зависит от объемов потребления услуг, реализации программ модернизации и уровня долгов потребителей. В среднем рост платежа по данным услугам составит со второго полугодия порядка 2,8%.

Цены на электроэнергию

Во втором полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 3,5% и будет составлять 5,93 руб./кВт*ч. Скидка для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, будет немного уменьшена и составит 27,6%, таким образом, тариф во втором полугодии 2021 года составит 4,29 руб./кВт*ч.

Скидка (понижающий коэффициент) для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошло года — в размере 30%. Это важный показатель для Подмосковья, так как треть жителей региона проживают именно на такой территории. Тариф на электричество вырастет во втором полугодии 2021 года на 14 копеек и составит 4,15 руб./кВт*ч.