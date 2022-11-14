Подмосковье 14 ноября 2022, 17:40 Новые таблички с информацией об обитателях установят в охраняемых природных зонах Подмосковья

Читать 360tv в

В особо охраняемых природных территориях Подмосковья установят 43 информационных щита. Ни них будут сведения об обитателях этих зон, рассказали в Минэкологии региона.

Для установки аншлагов и щитов Минэколонии заключило госконтракты. На них будет информация о животных и растениях, которые обитают на территории ООПТ.

Реклама

Первые конструкции установят там, где человек особенно сильно влияет на флору и фауну. Например, в Кузьминском комплексном заказнике. Там живет почти 71 вид позвоночных животных, из которых девять находятся в Красной книге России и Подмосковья.

Реклама

Установка щитов позволит эффективно выявлять нарушения режима охраны и предотвратить их.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.