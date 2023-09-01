Подмосковье 01 сентября 2023, 16:56 Новые светофоры установили на Можайском шоссе в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Новые светофоры с мигающим желтым сигналом установили на Можайском шоссе в Одинцове. Их устанавливают на нерегулируемых переходах для привлечения внимания водителей.

Всего на дорогах Подмосковья установили более 80 новых светофоров с начала года. Также в 13 округах обновили более 185 километров дорог. Сейчас там наносят разметку. Эти работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и губернаторских программ по развитию дорожно-транспортного комплекса.

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Особое внимание уделили дорожной безопасности возле школ и детских садов. К 1 сентября заменили около 470 знаков, установили и 124 искусственные неровности.

Программу ремонта региональных дорог на 2024 год сформируют в соответствии с пожеланиями жителей Подмосковья. Проголосовать можно на портале «Добродел». Свои выбор уже сделали более 154 тысяч жителей региона.

«При поддержке президента и федерального правительства за 10 лет мы построили и реконструировали 191 дорогу протяженностью 1184 километров. Мы создали транспортный каркас, что помогло нам улучшить сообщение с Москвой и инвестиционную привлекательность региона, но главное — повысить качество жизни жителей Подмосковья», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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