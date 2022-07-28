Новые светофоры и шумовые полосы установили на Егорьевском шоссе в Подмосковье

Дорожные службы продолжают делать Егорьевское шоссе безопасным. Там уже установили три новых светофора, нанесли шумовые полосы и начали обустраивать тротуары. Об этом рассказал глава Минтранса Алексей Гержик.

По сообщению МТДИ, работы на шоссе начались в 2017 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Из-за высокой интенсивности движения дорогу признали аварийно-опасной. Ежедневно по ней движется около 20 тысяч автомобилей. Гержик рассказал, что предпринятые меры помогут снизить вероятность наезда на пешеходов и столкновения машин.

«Также приступили к строительству новых тротуаров — в деревне Астанино в Егорьевске и по улице Лесозавод в Раменском. А в рамках программы ремонта этого сезона с применением нового асфальта отремонтируют два участка Егорьевского шоссе длиной более 23 километров», — добавил министр.

Дорожное покрытие уже обновили на участке от поворота на деревню Двойни до въезда в деревню Парыкино. Продолжают работы на участке от Парыкино до деревни Жабки. На дорогах также нанесут новую разметку и укрепят обочины.

С начала обустройства Егорьевского шоссе снизили скорость движения, установили около восьми тысяч катафотов, построили новые ограждения и тротуары.

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