Новые светофоры и ограждения установили на Носовихинском шоссе в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:24 Новые светофоры и ограждения установили на Носовихинском шоссе в Подмосковье пресс-служба Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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На Носовихинском шоссе, которое проходит по территории Балашихи и Богородского округа, продолжаются работы в целях повышения безопасности дорожного движения. Здесь установили новые пешеходные и барьерные ограждения, светофоры, сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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«Шоссе является аварийным ввиду высокой интенсивности движения — здесь ежедневно проезжают больше 45 тысяч автомобилистов. В прошлом году на шоссе зафиксировано 34 ДТП. В этом году мы уже установили новые светофорные объекты, пешеходные и барьерные ограждения, заменили остановочные павильоны», — рассказал Алексей Гержик.

пресс-служба Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По сообщению МТДИ, вблизи станции Ольгино на шоссе установили барьерное ограждение и новый светофор типа Т-1, также к станции построили тротуар, новый светофор установили у станции Электроугли в Богородском округе. Перильное ограждение обустроили на шоссе в микрорайоне Керамик в Балашихе, два остановочных павильона заменили на улице Железнодорожной в Богородском округе. До конца осени планируется построить новые тротуары на улице Центральной в Балашихе, рядом с учебными и медучреждениями и ж/д станцией Кучино.

Также на Носовихинском шоссе в рамках ремонтного сезона заменили более трех километров дорожного полотна — вблизи деревни Вишняково и на улице Центральной в микрорайоне Южное Кучино.

Работы проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в Минтрансе региона.