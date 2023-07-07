Подмосковье 07 июля 2023, 09:45 Новые стикеры проекта «Завтрак в Подмосковье» появились в Telegram Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Пользователям популярного мессенджера Telegram стали доступны стикеры туристического проекта «Завтрак в Подмосковье» — скачать их можно бесплатно. О новинке рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Анимированные наклейки с яичницей, цветами, мороженым и беконом для Telegram доступны по ссылке. Для подписчиков Telegram Premium разработаны также специальные эмодзи.

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Гастрономический проект «Завтрак в Подмосковье» объединил рестораны и кафе региона. Предприниматели разработали специальные утренние сеты, состоящие из нескольких блюд, по фиксированной цене от 199 рублей. Участников проекта можно определить по специальной наклейке у входа в заведение.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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