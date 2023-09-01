Подмосковье 01 сентября 2023, 06:30 Новые станции водоподготовки построят в Щелкове к 2025 году ВНС-6 Щелково / Щёлковский Водоканал

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В Щелкове построят два сооружения водоподготовки — на ВЗУ на улице Неделина и на ВНС № 6. Объекты планируют сдать к 2025 году, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

По словам главного технолога щелковского филиала «Водоканала» Дмитрия Овчинникова, станция водоподготовки будет выполнять две ступени очистки — обезжелезивание и приведение в жесткость воды до нормы.

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«Сейчас вода из скважин в Щелково-7 в резервуар не поступает. Вода подается из ВНС № 6. Это наша покупная вода. К сожалению, не всегда бывает хорошего качества», — отметил специалист.

Также он подчеркнул, что водозаборный узел подлежит реконструкции, которая позволит увеличить мощность и качество питьевой воды для 15 тысяч жителей округа.

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