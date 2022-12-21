21 декабря 2022, 21:59
Новые станции очистки воды запустили в трех населенных пунктах в Истре
Новые станции очистки воды начали работать на ВЗУ в деревнях Хуторки, Алексино и поселке «Школа-интернат города Дедовск» в Истре. Об этом сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Министр уточнил, что с осени 2022 года объекты работали в пуско-наладочном режиме, а сегодня их ввели в эксплуатацию на полную мощность.
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«Общая производительная мощность всех трех станций очистки воды составляет 1380 кубометров в сутки и обеспечивает чистой водой, соответствующей показателям СанПиНа, 710 жителей деревень Хуторки и Алексино и поселка „Школа-интернат“», — рассказал министр ЖКХ.
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Новые станции построили в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2026 годы».
«Технология, по которой работают новые станции очистки воды, разработана нашими областными специалистами на территории Московской области, как и само производство. Это так называемая „инжекторная очистка воды“, когда под большим давлением через инжектора чистая вода, которая поднимается из скважин, становится еще более очищенной, убираются все примеси», — сказал Антон Велиховский.
Министр добавил, что система является энергоэффективной и простой в эксплуатации. Все оборудование станций отечественное, уточнил Велиховский.
Всего в 2022 году в Подмосковье в рамках президентской программы «Чистая вода» было запущено 34 подобные станции очистки воды, добавил министр ЖКХ.
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