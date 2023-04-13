Подмосковье 13 апреля 2023, 17:38 Новые станции очистки воды от железа запустят в деревнях Здравнице и Зубцово к осени Министерство ЖКХ

Читать 360tv в

Министерство ЖКХ Подмосковья установит две новые станции обезжелезивания воды в деревнях Здравнице и Зубцово Сергиево-Посадского округа. Объекты заработают в третьем квартале 2023 года.

«Географическая особенность нашего региона — добываемые из-под земли воды с повышенными показателями железа и других примесей. Для обеспечения жителей Подмосковья чистой водой при необходимости на большинстве водозаборных узлов мы устанавливаем станции очистки воды», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

После установки новых станций качество воды улучшится для 1060 жителей Подмосковья. Работы будут проводиться по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».