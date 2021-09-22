Подмосковье выделило еще более 2 млрд рублей на новые станции очистки воды и котельные

На развитие отраслей ЖКХ и энергетики Подмосковья из областного бюджета выделили еще более 2,13 миллиарда рублей. Это сделали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Цель такой меры — улучшить условия проживания минимум миллиона человек.

Как рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, деньги распределят по городским округам.

Часть всех дополнительно выделенных средств будет направлена на развитие теплоснабжения в Зарайске, Коломне и Волоколамске, где уже в этом году качество тепла и горячей воды станет лучше более чем у 256 тысяч жителей Евгений Хромушин.

Часть суммы выделяют на улучшение водоснабжения в малых населенных пунктах Истринского и Рузского округов.

«Здесь установят еще 10 современных станций водоочистки, и в результате чистая вода придет более чем к четырем тысячам жителей», — отметил Хромушин.

Например, в Зарайске ускоренными темпами построят восемь котельных — это позволит обеспечить качественным теплом и горячей водой более 39 тысяч жителей округа.

В Коломне и Волоколамске оперативно построят пять новых котельных. Качество теплоснабжения улучшат для 217 тысяч жителей этих докругов.

Чистая вода

Средства выделили и на улучшение воды в Богородском. Уже в этом году здесь построят водовод — его протянут к деревне Тимохово.

Централизованное водоснабжение впервые появится там и в поселке Зверосовхоз, селе Колонтаево, деревне Марьино-2, где проживают более трех тысяч человек.

В микрорайоне Заречье построят новейший водозаборный узел. Уже в начале следующего года качество питьевой воды улучшится для 12 тысяч жителей этого микрорайона.

В малых населенных пунктах городских округов Истра и Руза дополнительно установят 10 станций водоочистки. И чистая вода придет в дома более четырех тысяч жителей деревень Алехново, Лечищево, Дарна, Буньково, Колодкино, Грибцово, Новоивановское, Филатово, Комлево, а также поселка Румянцево, села Иванисово.