Подмосковье 08 июня 2023, 16:51 Новые стандарты уличного освещения внедрят в Подмосковье Фото любезно предоставлено пресс-службой г.о. Химки

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В Подмосковье внедрят новые стандарты систем наружного освещения. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Установка систем уличного освещения в муниципалитетах Московской области — одно из важнейших направлений в работе, которую мы проводим в сфере благоустройства региона», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Согласно новым стандартам, алгоритм выбора осветительных установок предусматривает следующие шаги: определение территории согласно класса освещаемых объектов, обязательное выполнение светотехнического расчета, а также разработка смет и прохождение Московской областной государственной экспертизы.

Нововведения скорректировали требования к осветительным приборам. Кроме того, в классификацию освещаемых объектов добавили сельские населенные пункты и объекты инфраструктуры городских пространств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.

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