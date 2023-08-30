Подмосковье 30 августа 2023, 14:02 Новые стандарты и возможности. Как изменилось здравоохранение Подмосковья за 10 лет Итоги модернизации здравоохранения за 10 лет озвучили в Подмосковье

Читать 360tv в

Новый госпиталь в Красногорске станет флагманским центром детского здравоохранения в Подмосковье. Уникальный проект — вершина глобальных изменений, которые произошли в региональной медицине за последние 10 лет.

Красногорский госпиталь станет флагманом Подмосковья — каждый год здесь смогут лечить по полису ОМС свыше 15 тысяч детей со всей области и из других регионов России. Открытие запланировано на весну 2024 года — губернатор Андрей Воробьев отметил, что работы идут с опережением срока. В здании откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

Реклама

Уникальная больница в Красногорске станет настоящим прорывом в медицине по части науки и исследований. Это самый крупный и передовой проект в Подмосковье, которое активно модернизирует здравоохранение.

За 10 лет в регионе произошли значительные изменения. Полностью обновили десятки крупных учреждений, в числе которых Дмитровская городская больница, сосудистый центр в Орехово-Зуеве, больницы в Электростали, Рошали, Видном, Бронницах и других городских округах. Лечебницы приобрели современный облик, получили новейшее оборудование, стали более комфортными для пациентов и врачей.

Шагнула вперед и перинатальная медицина. За 10 лет открыли пять новых областных центров, которые оказывают высокотехничную помощь женщинам и спасают жизни детей с экстремально низкой массой тела. Например, это Щелковский перинатальный центр, который курирует 14 городских округов с населением в два миллиона человек. Такие же работают в Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Раменском.

Особое внимание в Подмосковье уделяют врачам. Регион разработал уникальные меры поддержки, которые помогают привлекать специалистов, — это социальная ипотека, выдача земельных участков, премии, доплаты и прочее. С начала 2023 года ряды подмосковных медиков пополнились еще на тысячу человек.