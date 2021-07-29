Новые стандарты газового техобслуживания ввели в Подмосковье. Как им соответствовать?

В Московской области утвердили новые стандарты техобслуживания газового оборудования. Теперь каждый, у кого дома есть колонка, газовый котел или плита, обязан заключить договор на обслуживание. Это поможет предотвратить ЧП.

В марте в Химках в результате взрыва бытового газа погибли три человека, в том числе один ребенок. В апреле в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка, жертвами стали трое, еще четырех человек госпитализировали. И это только несколько несчастных случаев, связанных с взрывами бытового газа.

Статистика пугающая: 61 ЧП за последние два года. Причины — изношенность или неправильное использование оборудования. Всего этого можно избежать, главное — вовремя проверять технику и устранять утечки.

Старая плита или дырявый шланг превращает дом в пороховую бочку. Спасти жизнь вам и вашим соседям может визит специалиста.

Власти Подмосковье утвердили новые стандарты техобслуживания и установили их предельную стоимость. Разработаны чек-лист проверок и график. Теперь каждый житель обязан заключить договор на обслуживание газового котла, плиты, горелки и водонагревателя. Такое соглашение поможет предотвратить ЧП.

Если у вас в доме есть газовый прибор, вы должны заключить контракт на техобслуживание самостоятельно либо обратиться в управляющую компанию. Развелось много мошенников, поэтому перед подписанием документа проверьте организацию на сайте Минэнерго Подмосковья — там есть полный реестр одобренных организаций, около 80 компаний. Специалист будет приходить к вам не реже одного раза в год, в зависимости от требований, указанных в техпаспорте плиты или водонагревателя.

Газовщик должен проверить тягу дымохода, вентиканалов, схемы подключения и счетчик. Устранить утечки, если они есть, и очистить оборудование, если нужно. Консультация — бонусом. Все это займет примерно 20 минут. Не так уж много, когда речь идет о безопасности семьи.

Сотрудник также проверит ваш договор на техобслуживание. Если документа нет, будет штраф — от одной до двух тысяч рублей. Не пустите специалиста в дом — тоже придется платить.

Тарифы на техобслуживание теперь одинаковые для всех компаний. Газовая плита обойдется не дороже 81,3 рубля в месяц, газовый котел — не более 195,57 рубля, плита и газовый нагреватель — не выше 223,17 рубля. Газовый водонагреватель и котел мощностью до 30 киловатт — не дороже 331,7 рубля. А все вместе — плита, водонагреватель и котел — не более 408,96 рубля в месяц.

Все цены будет контролировать Минэнерго Подмосковья. Это поможет сэкономить деньги. Кроме того, введена система постоплаты.

Важно, чтобы обслуживанием занимались только сертифицированные организации. Всегда обращайте внимание на форму газовщика. Например, спецодежда сотрудников «Мособлгаза» синего цвета с серыми вставками, нашивками и логотипом компании на спине. Попросите человека показать удостоверение. Оно должно быть с печатью, подписью директора филиала, логотипом и сроком действия. И также помните, что проверка проходит только по установленному графику.