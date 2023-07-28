Подмосковье 28 июля 2023, 10:05 Новые спортивные программы для участников СВО разработают в Подмосковье Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества" в Московской области

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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова подписали соглашение о сотрудничестве. Для участников СВО и членов их семей станут доступны специальные программы активностей и спортивные мероприятия.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева мы создаем условия для поддержки бойцов, принимавших участие в СВО. Благодаря взаимодействию с фондом у нас появилась возможность охватить вниманием больше ветеранов. У нас много дисциплин, которые мы можем им предложить», — прокомментировал Дмитрий Абаренов.

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Ранее спортсмены-паралимпийцы из Подмосковья побывали в центре реабилитации «Ясенки», где восстанавливают свое здоровье ветераны СВО. Победители и призеры Паралимпийских игр и многих чемпионатов мира по адаптивным видам спорта провели мастер-класс, в котором приняли участие 24 бойца. Они побывали на занятиях по стрельбе из лука, бадминтону, армспорту, настольному теннису и пулевой стрельбе. Трем участникам тренеры порекомендовали профессионально заняться спортом.

«Мы с самого начала взаимодействуем с Минспортом. Успели вовлечь двух ветеранов СВО в тренировки, провести мероприятие в центре „Ясенки“. Надеемся, что сегодняшнее соглашение укрепит наши отношения и позволит еще больше сделать для наших ребят», — отметила руководитель филиала «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

В Подмосковье накоплен большой опыт по развитию адаптивных видов спорта. Например, в 2009 году из участников боевых действий в Чечне создали команду по следж-хоккею «Феникс». Сейчас этот клуб является семикратным чемпионом России.

Подобную работу в регионе ведут 113 организаций, в которых трудятся более 340 специалистов.