Подмосковье 29 июня 2023, 14:23 Новые спортивные клубы откроют в школах Подмосковья до конца года Фото Антона Гончарова

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Количество спортивных клубов и школьных лиг увеличится в Подмосковье. К концу года они появятся у 95% образовательных учреждений региона.

Глава Минспорта Подмосковья Дмитрия Абаренов рассказал, что сейчас работают 952 школьных спортивных клуба и более 13 тысяч секций. Самыми популярными дисциплинами стали футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки и шахматы.

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«Мы хотим, чтобы в каждом учреждении, в каждый школьный клуб, была заложена определенная идеология, чтобы наличие главной команды по тому или иному виду спорта могло сплотить и объединить абсолютно всех людей в школе, чтобы была единая форма и так далее», — сказал он.

По мнению министра, доступность инфраструктуры играет большую роль в развитии массового и школьного спорта.

«Безусловно, решение нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева об открытии школьных стадионов для посещения во внеурочное время дало очень большой эффект — более 10 тысяч детей записались в секции, которые открылись на территории этих стадионов», — добавил Абаренов.

Так, в Люберцах уже открыли три манежа, которые используются школами для проведения уроков физкультуры, а после обеда там проходят платные занятия. В пилотный проект также планируют включить учреждение в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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