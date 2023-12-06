Подмосковье 06 декабря 2023, 16:32 Новые специалисты пополнили штат поликлиники № 4 в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Три новых врача начали работать в поликлинике № 4 в Воскресенске с октября. Двое из специалистов переехали в Подмосковье из Донбасса.

Участковый терапевт Анна Богданова переехала в Воскресенск из Макеевки. До этого девушка шесть лет работала на подстанции скорой помощи в родном городе, а после окончания Донецкого государственного медицинского университета отправилась в Подмосковье.

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«Терапевты были необходимы во многих городах, но здесь мы лучше всего состыковались с отделом кадров. Нам подробно отвечали на наши вопросы, рассказали о мерах поддержки, которые нам положены. <…> Коллектив здесь молодой, дружный», — рассказала Анна.

Ежедневно за помощью к новому терапевту обращаются около 35 человек.

«Трудностей не возникает. В силу того, что мы специалисты молодые, и опыта у нас не так много, у нас возникает много вопросов. Но заведующая всегда подскажет, поможет», — отметила Анна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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