Подмосковье 14 апреля 2023, 15:07 Новые сорта ремесленного хлеба и выпечки начали производить во Фрязине Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Брецель УК» расширила линейку выпускаемой продукции и увеличила объем инвестиций. Сейчас во Фрязине производят более 30 наименований хлеба и более 200 видов выпечки.

Реализовать инвестиционный проект удалось при участии Корпорации развития Московской области. В результате компания «Брецель УК» увеличила общий объем вложений до 18 миллионов рублей.

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«Сейчас пекарня выпускает порядка 120 тысяч единиц хлебобулочной продукции в месяц. За счет развития проекта инвестор планирует расширить ассортимент», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В меню «Брецель» заквасочные, бездрожжевые, пшеничные, ржаные, отрубные хлеба. Есть сорта с семечками, маслинами.

«Наша цель — производить крафтовый хлеб, выпекаемый в лучших традициях русских хлебопеков. Основное направление сейчас — производство тартина. В этом году именно этот ремесленный хлеб стал самым востребованным», — говорит директор компании «Брецель УК» Антон Арканников.

Состав выпускаемой продукции максимально прозрачный — это качественные натуральные ингредиенты, мука, вода, закваска. Пекарня возрождает старые рецептуры и традиции.

«На предприятии используют подовые печи, которые работают без перерывов: хлеб пекут и днем и ночью. Современное оборудование дает возможность выпекать булки на камне», — добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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