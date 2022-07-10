Новые сорта огурцов подготовили к выходу на рынок аграрии Подмосковья

Сразу 10 новых сортов огурцов из Нидерландов начали выращивать в «Туровском тепличном комплексе» городского округа Серпухов. О том, чем они отличаются от привычных овощей, рассказал генеральный директор комплекса Александр Шаковец.

Вырастить новые сорта огурцов пробуют впервые. За срок от трех и более месяцев в высоту растение достигает девяти метров, поэтому они требуют особого подхода со стороны работников.

«Голландцы, пытаясь продвинуть новые сорта, попросили нас для выставки вырастить 10 новых сортов, которые они будут продвигать на российском рынке в дальнейшем. Мы для них сделали и для себя тоже заодно. Посмотрели, насколько это интересно. Людям нравится, но чтобы продукт стал массовым, рынок нужно завоевать», — заявил Александр Шаковец.

Одни из сортов огурцов назвали десертными и коктейльными, а все из-за необычного вида. Внешне они похожи на кабачки с очень тонкой шкуркой. На вкус они не сладкие, а немного терпкие и очень нежные.

Другой сорт похож на коготь. Директор комплекса назвал их «крокодилами». Внешне они могут напугать покупателя, но достаточно раз их попробовать, чтобы оценить необычный вкус.

Среди других сортов есть огурцы со шкуркой, как у арбуза, толстой и полосатой. Зато срок хранения у них меньше двух недель. Есть мелкие овощи, похожие на виноград, но с очень нежным вкусом.

«В единичных экземплярах огурцы не проблема произвести. Это не будет так убыточно, но чтобы это прям бизнес было, надо сформировать рынок потребления, людей убедить, что это вкусно», — отметил Александр Шаковец.

На это может уйти от года до трех лет. Объемы тепличного комплекса небольшие, поэтому продвигать товар начнут через рынки и маленькие магазины. Новые сорта уже оценили специалисты из разных регионов, но первыми на эксперимент решились подмосковные аграрии.