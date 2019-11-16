Оригинальный дизайн, скамейки и уютные тропинки. Новые скверы открыли в Химках

В Химках открыли два новых сквера. Они расположены в разных микрорайонах города. У каждого места — свое название и оригинальный дизайн. Но объединяет их одно: уютные тропинки, лавочки и газоны.

Источник фото: телеканал «360»

Еще полгода назад на месте будущего парка были сухие деревья и вытоптанный местами газон. Команда дизайнеров и строителей превратила пустырь в центр притяжения. Аккуратные тропинки, клумбы и лавочки — сюда хочется приходить каждый день. И даже название светлое — «Белый сквер».

«Нам это очень приятно, потому что здесь была такая свалка. А сейчас мы любуемся. Очень хорошо, нам очень нравится», — рассказала Мария Гомзина, жительница городского округа Химки.

Источник фото: телеканал «360»

В тот же день еще один сквер открылся в другой части города — на улице Академика Грушина. Этот район сейчас активно застраивается, а вот отдохнуть пока негде.

Жители просили высадить хотя бы десяток деревьев. А получили уютную аллею со стильными лавочками и бесплатным Wi-Fi. Причем, все сделано по оригинальному проекту.

«Практически все скверы, которые открываются в последнее время на территории города, они проходят полностью дизайнерскую обработку. Обязательно проходят стадию проекта, согласовываются, все это обсуждается и появляется такой вот продукт», — объяснила Людмила Капустина, заместитель начальника территориального управления микрорайона Клязьма-Старобеево.

Источник фото: телеканал «360»

Новые зоны отдыха — часть проекта «Именные скверы». Суть проста — вместо того, чтобы долго и дорого строить большой парк, делают множество небольших.

В этом году в Химках их появилось 15. А именные они, потому что у каждого индивидуальная концепция. Например, на следующей неделе откроются скверы «Театральный» и «Победа». Дизайн будет соответствовать названию.

В следующем году программу продолжат. В городе появится не меньше десятка новых уютных уголков.