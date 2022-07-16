Новые сквер и школа появятся в Щелкове

К концу 2023 года в микрорайоне Финский в Щелкове появится современная школа на 825 мест.

Школу должны были построить еще в 2020-м, но в связи с пандемией начало работ перенесли на 2023 год. С того времени было получено порядка 300 просьб от местных жителей о перенесении строительства школы на более ранний срок. Эти просьбы приняла во внимание администрация городского округа и школа готова уже на 20%.

Проверить ход строительства школы и Театрального сквера приехали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Андрей Булгаков.

На строительство Театрального сквера выделили 160 миллионов рублей. Жители очень ждут, когда работы будут окончены и они смогу здесь гулять.

В сквере появятся качели, лавочки, прогулочные зоны, арт-объекты и новая большая парковка. Идея проекта родилась на одной из встреч главы округа с жителями. Позже сквер стал одним из самых желанных для щелковцев. Именно поэтому проект поддержал глава округа.

«За последние два года ситуация в городе перешла совсем в другое русло, потому что власть открыта для людей. Обсуждает все вопросы, которые накопились за долгие годы. Многое, что не принималось в виде нужных правильных и качественных решений. Не обсуждалось с людьми. Сейчас это поменялось», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В рамках рабочей поездки глава округа и председатель областной думы посетили также усадьбу Гребнево, которую полностью благоустроят к 2025 году.

После поездок провели совещание в только что открытом отделении партии «Единой России». На мероприятии присутствовали представители 127 округов.