Подмосковье 21 июля 2023, 11:42 Новые склады создали еще 16 рабочих мест в Ленинском округе Технический заказчик и генеральный проектировщик — ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

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Два последних склада в составе индустриального парка «Горки-1» в Ленинском городском округе достроены и готовы к работе. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Размер инвестиций в проект составил 120 миллионов рублей. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, а проектировщиком — компания «Петров девелопмент».

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Новые склады, как и предыдущие на территории индустриального парка, тоже предназначены для хранения непродовольственных товаров крупнейших маркетплейсов. В помещениях есть необходимое техническое и инженерное оснащение, благодаря чему будущие арендаторы смогут грамотно организовать процессы. На улице оборудовано пространство для зоны выгрузки и загрузки, парковка.

Общая площадь всех десяти складов составляет более 13 тысяч квадратных метров. Реализация проекта принесла Ленинскому городскому округу еще 16 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.