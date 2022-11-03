Новые склады создадут еще 500 рабочих мест в индустриальном парке в Домодедове | 360°

03 ноября 2022, 17:01
Новые склады создадут еще 500 рабочих мест в индустриальном парке в Домодедове
Новое здание построили в индустриальном парке «PNK парк Домодедово». Его площадь превысила 40 тысяч квадратных метров. В нем смогут трудоустроиться около 500 человек, сообщила зампред правительства, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в новый объект составили около 3,2 миллиарда рублей, рассказала Екатерина Зиновьева. В здании смогут расположиться склады и производства.
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Площадь всего индустриального парка составила тысячу гектаров. Одним из новых резидентов стала компания «БТА».
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.
Рабочие места
Город Домодедово
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