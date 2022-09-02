Подмосковье 02 сентября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Новые склады создадут 119 рабочих мест в Люберцах

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Компания «ЛПК Технопарк» построит дополнительные помещения для складского комплекса в Люберцах. Новый терминал, предназначенный для хранения и производства, будет иметь площадь 7302 квадратных метра.

Внутренний объем здания поделят на семь блоков, каждый из которых будет иметь в своем составе административно-бытовую часть. Площади будут предназначены для размещения складов и небольших производственных предприятий. Возведение корпуса позволит создать 119 рабочих мест для жителей Подмосковья.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Специалист помог инвестору сократить срок получения документов из Главного управления культурного наследия до пяти дней. Благодаря его помощи застройщик так же быстро получил заключение о нецелесообразности подготовки проекта архитектурно-градостроительного облика и заключение комиссии по схеме территориального планирования транспортного обслуживания. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru или на сайте.

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Закончить реконструкцию складского комплекса планируется во втором квартале 2025 года. В процессе реконструкции планируется модернизировать и переустроить три существующих производственно-складских здания и построить три новых корпуса. Объем инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей.

Привлечению новых инвесторов уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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