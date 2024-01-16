Подмосковье 16 января 2024, 21:03 Новые складские помещения для швейного предприятия построят в Егорьевске Андросова Юлия

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Новые складские помещения для швейного предприятия возведут на территории Егорьевского городского округа. Соответствующее решение было принято из-за расширения завода.

В отреставрированном помещении бывшей фабрики Хлудовых расположено швейное предприятие. Его работники занимаются изготовлением женской одежды премиум-класса. Предприятие работает на территории Егорьевска 15 лет.

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«У нас производство полного цикла. Над каждой единицей товара занимается команда людей. Всем коллективом мы создаем женскую одежду. Хотим, чтобы наши женщины выглядели красиво, стильно и модно», — рассказала начальник швейного производства Марина Зуева.

За время своего существования предприятие активно развивалось и росло. На сегодняшний день на производстве в Егорьевске задействовано около 400 человек. Они работают на современном оборудовании, что позволяет увеличить объемы продукции. Поэтому руководство фабрики решило построить складские помещения на территории округа. В планах также открыть фирменный магазин.

Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия

«Мы подали заявку на получение площади для строительства складских помещений по программе „Земля за рубль“. Администрация сразу откликнулась и предложила нам на выбор три участка. Сейчас мы выбираем. Очень благодарны руководству округа за оказанное внимание нашей компании», — отметил исполнительный директор фабрики ООО «Инико» Байрам Чобанов.

Программа «Земля за 1 рубль» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она направлена на развитие импортозамещающего производства в стране.

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