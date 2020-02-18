Спортивный досуг для молодежи. Новые скейт-парк и воркаут-площадка появятся в Пущине в 2020 году

В Пущине в этом году вместо старой скейт-площадки появится новая. И парк Зеленая Зона вновь станет местом притяжения местных скейтбордистов, роллеров и приверженцев BMX. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Погодные условия, интенсивность использования, механические нагрузки привели к тому, что фанерное покрытие элементов старой скейт-площадки, появившейся в Пущине в 2012 году, пришло в негодность. Из-за несоответствия требованиям безопасности, предъявляемым к спортивным объектам, скейт-парк демонтировали.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Взрослые горожане и юные пущинские экстремалы обратились в муниципалитет с просьбой о размещении новой специализированной площадки в Зеленой Зоне. В 2020 году наукоград включили в госпрограмму «Спорт Подмосковья», и теперь на месте прежнего скейт-парка возведут новый.

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев напомнил, что установка скейт-площадки ведется по проекту правительства Московской области. Сейчас задача администрации — сформировать земельный участок.

«Ведем совместную работу с кадастровыми инженерами, определяем площадь, размер, конфигурацию объекта. Что касается скейт-парка, элементы уже определены, все оснастят на самом современном уровне. Будут выполнены бетонные конструкции с армированием, отвечающие всем требованиям безопасности», — пообещал глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Пущинец Игорь Корозин уверен, что городу скейт-парк нужен, а прежде всего он нужен молодежи.

«Досуг подрастающего поколения — насущный и важный вопрос. От того, как будут юные жители Пущина проводить свободное время, зависит их будущее. Скейт-площадка — это очень хорошо. Очень хотелось бы, чтобы и спортивную площадку с тренажерами, которая стоит рядом, оставили», — высказал свое мнение Игорь Корозин.

Глава Пущина Алексей Воробьев рассказал, что на воркаут-площадке, находящейся в зоне скейт-парка, сейчас отсутствует мягкое покрытие. Покрыть воркаут-площадку специальным материалом планируется в этом году.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

«Но первоочередная задача — сформировать земельный участок, чтобы начать процедуру закупки по скейт-парку. Стоимость проекта 8 миллионов рублей. Из бюджета Московской области будет выделено 6,9 миллиона рублей с софинансированием из местного бюджета», — пояснил Алексей Воробьев.

Житель Пущина Иван Хромов отметил, что подросткам от 14 до 18 лет на детских площадках уже скучно, им уже важно проводить досуг с пользой. А новый скейт-парк будет эти потребности молодых людей удовлетворять.

«Хотелось бы, чтобы обратили внимание на площадки для занятий воркаутом, чтобы сделали новое покрытие на спортплощадке. Тогда больше людей смогут комфортно и безопасно заниматься спортом», — обратил внимание Иван Хромов.

Новая скейт-площадка разместится на площади 400 квадратных метров, при необходимости там установят дополнительное освещение.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава городского округа Алексей Воробьев сделал акцент на том, что территория Зеленой Зоны требует особого внимания, например, тротуары находятся в достаточно плачевном состоянии. Их отремонтируют, когда будут заниматься благоустройством парка.

«Была определенная дискуссия по поводу места размещения нового скейт-парка, но на самом деле это место уже стало излюбленным для молодежи. Если в процессе установки спортивного объекта будут поступать какие-либо предложения от граждан, они могут быть учтены в рамках контракта и при согласовании с подрядчиком», — добавил Алексей Воробьев.

Реализация проекта нового скейт-парка находится в активной фазе, и значит, совсем скоро у пущинских сторонников активного отдыха и здорового образа жизни появятся новые возможности для занятий спортом в Зеленой Зоне.