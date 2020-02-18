Спортивный досуг для молодежи. Новые скейт-парк и воркаут-площадка появятся в Пущине в 2020 году
Погодные условия, интенсивность использования, механические нагрузки привели к тому, что фанерное покрытие элементов старой скейт-площадки, появившейся в Пущине в 2012 году, пришло в негодность. Из-за несоответствия требованиям безопасности, предъявляемым к спортивным объектам, скейт-парк демонтировали.
Взрослые горожане и юные пущинские экстремалы обратились в муниципалитет с просьбой о размещении новой специализированной площадки в Зеленой Зоне. В 2020 году наукоград включили в госпрограмму «Спорт Подмосковья», и теперь на месте прежнего скейт-парка возведут новый.
Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев напомнил, что установка скейт-площадки ведется по проекту правительства Московской области. Сейчас задача администрации — сформировать земельный участок.
«Ведем совместную работу с кадастровыми инженерами, определяем площадь, размер, конфигурацию объекта. Что касается скейт-парка, элементы уже определены, все оснастят на самом современном уровне. Будут выполнены бетонные конструкции с армированием, отвечающие всем требованиям безопасности», — пообещал глава муниципалитета.
Пущинец Игорь Корозин уверен, что городу скейт-парк нужен, а прежде всего он нужен молодежи.
«Досуг подрастающего поколения — насущный и важный вопрос. От того, как будут юные жители Пущина проводить свободное время, зависит их будущее. Скейт-площадка — это очень хорошо. Очень хотелось бы, чтобы и спортивную площадку с тренажерами, которая стоит рядом, оставили», — высказал свое мнение Игорь Корозин.
Глава Пущина Алексей Воробьев рассказал, что на воркаут-площадке, находящейся в зоне скейт-парка, сейчас отсутствует мягкое покрытие. Покрыть воркаут-площадку специальным материалом планируется в этом году.
«Но первоочередная задача — сформировать земельный участок, чтобы начать процедуру закупки по скейт-парку. Стоимость проекта 8 миллионов рублей. Из бюджета Московской области будет выделено 6,9 миллиона рублей с софинансированием из местного бюджета», — пояснил Алексей Воробьев.
Житель Пущина Иван Хромов отметил, что подросткам от 14 до 18 лет на детских площадках уже скучно, им уже важно проводить досуг с пользой. А новый скейт-парк будет эти потребности молодых людей удовлетворять.
«Хотелось бы, чтобы обратили внимание на площадки для занятий воркаутом, чтобы сделали новое покрытие на спортплощадке. Тогда больше людей смогут комфортно и безопасно заниматься спортом», — обратил внимание Иван Хромов.
Новая скейт-площадка разместится на площади 400 квадратных метров, при необходимости там установят дополнительное освещение.
Глава городского округа Алексей Воробьев сделал акцент на том, что территория Зеленой Зоны требует особого внимания, например, тротуары находятся в достаточно плачевном состоянии. Их отремонтируют, когда будут заниматься благоустройством парка.
«Была определенная дискуссия по поводу места размещения нового скейт-парка, но на самом деле это место уже стало излюбленным для молодежи. Если в процессе установки спортивного объекта будут поступать какие-либо предложения от граждан, они могут быть учтены в рамках контракта и при согласовании с подрядчиком», — добавил Алексей Воробьев.
Реализация проекта нового скейт-парка находится в активной фазе, и значит, совсем скоро у пущинских сторонников активного отдыха и здорового образа жизни появятся новые возможности для занятий спортом в Зеленой Зоне.