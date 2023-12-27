Подмосковье 27 декабря 2023, 17:28 Новые шоу-румы с товарами Подмосковья появятся в Китае и ОАЭ в 2024 году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковье планирует увеличить число шоу-румов за рубежом в следующем году. В числе приоритетных стран — КНР и ОАЭ. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Знакомство зарубежных потребителей с продукцией наших производителей — в числе наших приоритетов и обязательное условие для расширения их присутствия на иностранных рынках. Рассказать о том, что у нас производят, а также продемонстрировать качество товаров позволяют шоу-румы», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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Первый подмосковный шоу-рум запустили в Китае, в городе Шэньян. Уже в мае там планируется открыть постоянный павильон площадью пять тысяч квадратных метров. Активно прорабатывается создание экспортных площадок в Пекине, Чунцине и других городах Поднебесной. В планах на будущий год также организация шоу-румов в разных эмиратах ОАЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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