Подмосковье 24 мая 2023, 12:09 Новые шлагбаумы и стенды с правилами пожарной безопасности установили в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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В лесах Подмосковья продолжается противопожарное обустройство. Там установили и отремонтировали шлагбаумы, стенды, аншлаги и билборды.

Как рассказали в Комлесхозе, в этом году в лесах региона отремонтировали 143 шлагбаума и установили 48 новых. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, там также разместили информационные таблички о пожарной безопасности.

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«В целях информирования граждан о недопустимости небрежного обращения с огнем в лесу, о мерах предотвращения лесных пожаров и соблюдения правил пожарной безопасности в подмосковных лесничествах установлено 352 стенда, аншлага и билборда», — сказал он.

Так, в Дмитрове установили 30 стендов, в Клину — 29, в Ступине — 26, в Орехово-Зуеве — 27, в Егорьевском — 24.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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