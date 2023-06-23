Подмосковье 23 июня 2023, 13:53 Новые школы в 17 округах Подмосковья откроют к сентябрю фото минстроя мо

Читать 360tv в

До конца 2023 года в Подмосковье появится 28 новых школ в 18 городских округах, что позволит создать более 18 тысяч новых мест, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании Мособлдумы. К сентябрю в регионе построят 23 учебных заведения в 17 муниципалитета.

«Всего в госпрограмме у нас 215 объектов. Заключены контракты на проектирование и строительство по 150 из них, то есть более 70% объектов законтрактовано», — рассказал глава ведомства.

Реклама

Также Локтев подчеркнул, что в рамках реализации программы строительства социальных объектов в регионе планируют возвести 58 зданий, в том числе общеобразовательные и дошкольные учреждения. В девяти городских округах Подмосковья к 1 сентября должны открыть 13 новых детских садов для более 3,7 тысячи детей.

Кроме того, во время выступления министр сообщил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева к началу учебного года планируется сдать 23 школы на 15 тысяч мест в 17 городских округах региона. Три из них являются образовательными кластерами в Истре, Долгопрудном и Одинцове.

Владимир Локтев также добавил, что в течение 2024 года в Подмосковье построят 76 новых социальных объектов. По его словам, строительство части этих объектов уже идет с опережением графика.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».