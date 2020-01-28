Новые школы, сады и больницы построят в Подмосковье за счет инвесторов в этом году

В 2020 году в Московской области появятся 14 детских садов, восемь школ, четыре медицинских учреждения и один спортивный комплекс. Строительство объектов завершат за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Всего в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию 27 инвестиционных социальных объектов.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся только в унисон с жилыми домами в рамках комплексного и устойчивого развития территорий. В 2020 году планируется к вводу в эксплуатацию 27 внебюджетных объектов, среди которых: сады для 3000 малышей, школы для 7000 ребят, четыре крупных медицинских учреждения и спортивный комплекс», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Детские сады планируют построить в Балашихе, Котельниках, Красногорске, Ленинском, Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах. В Балашихе введут в эксплуатацию два детских сада на 350 и 80 мест, в Котельниках — на 235 и 350 мест. В Красногорске появятся три учреждения: на 320, 224 и 120 мест. Еще четыре садика достроят в Ленинском городском округе. В Лосино-Петровском появится сад на 250 мест, в Люберцах — на 220, в Мытищах построят садик на 100 мест.

Что касается школ, то они появятся в шести городских округах Подмосковья. Это: Балашиха, Истра, Королев, Химки, а также по две школы построят в Ленинском городском округе и Люберцах.

Также в 2020 году в городских округах Ленинский, Одинцовский, Серпухов и Лыткарино построят четыре объекта здравоохранения. В Ленинском запланирован ввод в эксплуатацию поликлиники на 450 посещений в смену. В Одинцове достроят хирургический корпус «Лапино», в Лыткарине появится кабинет врача общей практики, а в Серпухове — медицинский центр. Кроме этого, в Одинцове планируют достроить спортивный комплекс.