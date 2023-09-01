Подмосковье 01 сентября 2023, 17:45 Новые школы, рекорды и мороженое. Как Подмосковье встретило 1 Сентября Новый учебный год начался для 1,08 миллиона школьников в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли во всех школах Подмосковья 1 сентября — за парты в разных городских округах сели более миллиона детей. О том, как регион отметил День знаний, — в материале «360».

День знаний

В школы пришли 1,08 миллиона учеников — это рекорд, отметил губернатор Андрей Воробьев. Первоклассников тоже стало больше — теперь их 120 тысяч, а помогать ребятам грызть гранит науки будут 65 тысяч учителей.

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Учеников начальных классов в День знаний угостили мороженым. Десерт раздали во время классных часов. Этой доброй традиции в Подмосковье три года, и она находит положительный отклик у родителей и детей.

Начали работу и школы искусств. В этом году они набрали свыше 25 тысяч первоклассников, которые будут заниматься музыкой, рисованием, танцами и другими активностями.

Новые школы

Растущее количество учеников стимулирует строительство в Подмосковье. 1 сентября в регионе открылись сразу 27 новых школ. Например, первый звонок прозвучал в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске — здесь будут учиться 1,5 тысячи детей. А самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному процессу дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. Школа стала третьей по величине в России. Ее назвали в честь Петра Ивановича Багратиона — героя Отечественной войны 1812 года.

В некоторых городах построили дополнительные площади к уже существующим образовательным зданиям. Так, новый корпус школы № 1 открыли в Ногинске, а в Мытищах — пристройку к школе № 6.

Кластер для талантливых

В День зданий в Подмосковье на полную мощность запустили уникальный образовательные проект — кластер при гимназии имени Примакова. Теперь гимназия сможет принять две тысячи ребят вместо 1,4 тысячи, и здесь смогут бесплатно учиться и жить самые талантливые дети со всей России. Школьников поприветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Андрей Воробьев, чьи дети тоже учатся в этой гимназии.

Еще один уникальный технолицей для будущих инженеров и айтишников открыли в Истре — он стал еще одним образовательным кластером Подмосковья. Дети будут учиться здесь на русском и английском языках, при этом акцент — на понимании передовых IT-технологий. На открытие одной из лучших школ России приехали Андрей Малахов и Дмитрий Шепелев, Николай Расторгуев, Владимир Потанин, Филипп Киркоров, а главное — внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих.

Комфорт для всех

Помимо строительства новых школ, в Подмосковье провели большую кампанию по капитальному ремонту образовательных учреждений. Десятки зданий обновили и снаружи, и внутри. В их числе — небольшая школа в поселке Чисмена под Волоколамском, где 1 сентября побывал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Здание было построено в 1963 году и нуждалось в поддержке. Здесь заменили инженерные сети, отремонтировали крышу и фасад, обновили внутреннее убранство. Дети будут учиться в светлых теплых кабинетах.

Обновленную школу-интернат «Кадетский корпус» открыли в Химках. Капитальный ремонт в учреждении длился полгода. Обучаться в учреждении будут свыше 260 воспитанников.

Большой интересный путь

В этом году ребят ждут новые учебники, дисциплины и образовательные программы. Кто-то из школьников впервые попробует на зубок гранит науки, а кто-то начнет усиленно готовиться к выпускным экзаменам.

«Пусть новый учебный год пройдет на отлично. В добрый путь, хорошего, успешного учебного года. Мы вас любим и, уверен, будем гордиться», — напутствовал учителей и учеников губернатор Андрей Воробьев.

Впереди — большой интересный и насыщенный путь. Уже с понедельника во всех школах Подмосковья начнутся уроки.